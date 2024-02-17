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Матурин поставил $ 25 тыс., что попадёт два штрафных броска, но не реализовал ни одного

Матурин поставил $ 25 тыс., что попадёт два штрафных броска, но не реализовал ни одного
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Сегодня, 17 февраля, прошли матчи восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках ежегодного события — Матч всех звёзд НБА. 21-летний защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин, сыгравший за «Команду Джалена», прямо перед исполнением штрафных бросков сказал, что ставит $ 25 тыс. на 100-процентный результат бросков. В итоге он не смог реализовать ни одного.

Этот эпизод произошёл в полуфинальном матче мини-турнира, в котором «Команда Джалена» одолела «Команду Тамики» с разницей в пять очков — 40:35. В этой встрече Матурин набрал 18 очков и совершил два подбора.

В финальной игре «Команда Джалена» оказалась сильнее «Команды Детлефа» — 26:13. Беннедикт Матурин был признан самым ценным игроком мини-турнира.

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