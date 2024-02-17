«Это его последнее пристанище». Пэйтон — о том, что Леброн завершит карьеру в «Лейкерс»

Член Зала славы НБА Гэри Пэйтон уверен, что «Лос-Анджелес Лейкерс» останется последней командой в карьере Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс делал то, что хотел, то, что нужно было делать. Он сказал: я остаюсь там, где я есть. Он слишком много скитался. Был в Кливленде, затем в Майами, потом вернулся в Кливленд. Так что это его последняя остановка», — цитирует Гэри Пэйтона репортёр Yahoo Sports Винсент Гудвилл.

Леброн Джеймс играет за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Ранее были сообщения о том, что «Голден Стэйт Уорриорз» пытались заполучить Джеймса, но сам Леброн в последний момент отказался. К тому же «Лос-Анджелес Лейкерс» твёрдо намерен сохранить своего лидера в команде, чтобы он завершил карьеру в составе этой команды.