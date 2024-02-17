«Трёшки и данки в моём списке желаний». Вембаньяма – о конкурсах звёздного уик-энда

224-сантиметровый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что хотел бы поучаствовать в конкурсах слэмданков и даже трёхочковых бросков.

«Да, участие в конкурсах слэмданков и трёхочковых бросков определенно в списке моих желаний на будущее», — цитирует Виктора Вембаньяму ClutchPoints на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Накануне Виктор Вембаньяма набрал своё 1000-е очко в Национальной Баскетбольной Ассоциации, причем сделал это на 71 минуту быстрее Майкла Джордана. 19-летний француз добился этого за 1377 минут, на 71 быстрее Джордана.

Еще ранее Вембаньяма стал первым игроком в НБА с 1992 года, который в первых пяти своих матчах набрал в сумме 100 очков и сделал 10 блок-шотов.