«Кое-кто забыл, кем я был». Кайл Гай – о «Панатинаикосе»

Американский защитник «Тенерифе» Кайл Гай провел отличный матч против «Уникахи», набрав 23 очка. После матча, по итогам которого «Тенерифе» в полуфинал Кубка Испании, где они встретятся с «Барселоной», Гай намекнул, что в «Панатинаикосе» не смогли оценить его мастерство.

«Я думаю, кое-кто забыл, кем я был. Я решил им напомнить. Впереди еще долгий путь, это только одна победа. Мы очень рады. Я не знаю, что произошло в «Панатинаикосе», но я рад быть здесь в Тенерифе, получить возможность играть и побеждать», — приводит слова Гая Eurohoops.

Бывший защитник «Вирджинии Кавальерс» и «Майами Хит» переехал в «Панатинаикос» в 2023 году, но проводил там на площадке всего 10:38 минут за игру, набирая в среднем 4 очка в играх Евролиги.