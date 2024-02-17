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Определились все участники «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу

Определились все участники «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу
БК Пари Нижний Новгород
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Сегодня, 17 февраля, матчем между «Пари Нижний Новгород» и московской «Руной» (93:65) завершилась стадия 1/4 финала Кубка России по баскетболу, по итогам которой определились участники «Финала четырёх» турнира.

Пары «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу:

  • «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • МБА (Москва) — «Пари Нижний Новгород».

Накануне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым объявил, что в этом году «Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Екатеринбурге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем турнира стала команда «Пари Нижний Новгород». В финальном матче нижегородцы обыграли «Зенит» со счётом 84:72. При этом тот финал прошёл на домашней площадке петербуржцев.

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