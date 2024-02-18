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Мэк Маккланг повторил достижение Джордана, Лавина, Ричардсона и Робинсона

Мэк Маккланг повторил достижение Джордана, Лавина, Ричардсона и Робинсона
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Сегодня, 18 февраля, прошёл конкурсный день в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором победу по броскам сверху одержал представитель Лиги развития НБА Мэк Маккланг. В финале Маккланг обыграл атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

Таким образом, 25-летний Маккланг стал пятым игроком в истории НБА, которому два раза подряд удавалось становиться чемпионом по броскам сверху. Ранее это удавалось Майклу Джордану, Заку Лавину, Джейсону Ричардсону и Нейту Робинсону. В прошлом году Мэк становился победителем во время звёздного уикенда лиги, который проходил в Солт-Лейк-Сити.

Примечательно, что Маккланг в НБА в общей сложности принял участие в четырёх встречах, в которых набирал в среднем 8,3 очка, 3,3 подбора и 2,5 результативной передачи. Защитник не был выбран на драфте 2021 года. Сейчас Маккланг представляет фарм-клуб «Орландо Мэджик».

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