«Я не готовился к этому, просто вышел и бросал». Лиллард — о победе в конкурсе 3-очковых

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал свою победу в конкурсе трёхочковых бросков Матча звёзд НБА 2024 года.

«Я вообще не готовился к этому. Просто вышел на площадку и просто бросал мяч», — приводит слова Дэмьена Лилларда аккаунт ESPN на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В конкурсе выступили восемь баскетболистов. Помимо Лилларда в нём участвовали его товарищ по команде Малик Бизли, защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию Матча всех звёзд НБА, в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.