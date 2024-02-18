Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я не готовился к этому, просто вышел и бросал». Лиллард — о победе в конкурсе 3-очковых

«Я не готовился к этому, просто вышел и бросал». Лиллард — о победе в конкурсе 3-очковых
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал свою победу в конкурсе трёхочковых бросков Матча звёзд НБА 2024 года.

«Я вообще не готовился к этому. Просто вышел на площадку и просто бросал мяч», — приводит слова Дэмьена Лилларда аккаунт ESPN на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В конкурсе выступили восемь баскетболистов. Помимо Лилларда в нём участвовали его товарищ по команде Малик Бизли, защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию Матча всех звёзд НБА, в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

Сейчас читают:
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE
Live
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android