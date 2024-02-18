Лиллард стал вторым действующим игроком НБА с несколькими победами в конкурсе трёхочковых

Сегодня, 18 февраля, завершился конкурсный день в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард стал победителем конкурса трёхочковых бросков, набрав в заключительном раунде 26 очков.

Отметим, что эта победа для Лилларда стала второй по счёту за его профессиональную карьеру в этом конкурсе. В прошлом году 33-летний баскетболист также стал лучшим исполняющим бросков из-за дуги. Таким образом, Дэмьен стал вторым действующим игроком НБА с несколькими победами в этом конкурсе после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.