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Джейсон Тейтум придумал, как можно экономить деньги за технические фолы

Джейсон Тейтум придумал, как можно экономить деньги за технические фолы
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился идеей, как, по его мнению, следует изменить правило финансовых штрафов игроков за технические фолы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы я был комиссионером НБА, то сделал бы так: если фол при пересмотре признан неверным, то нужно вернуть деньги назад», — приводит слова Тейтума The Sports Rush.

За последние несколько лет НБА получала много негативной критики по поводу назначаемых за незначительные нарушения технических фолах. Джейсон Тейтум — один из лидеров по таким нарушениям.

Лига взимает $ 2000 за первые пять технических фолов, далее по $ 3000 за каждый фол, с 10-го уже по $ 4000, а после 16-го штраф составляет $ 5000 плюс дисквалификацию на одну игру.

Совет для Тейтума:
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