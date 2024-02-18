Джейсон Тейтум придумал, как можно экономить деньги за технические фолы

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился идеей, как, по его мнению, следует изменить правило финансовых штрафов игроков за технические фолы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы я был комиссионером НБА, то сделал бы так: если фол при пересмотре признан неверным, то нужно вернуть деньги назад», — приводит слова Тейтума The Sports Rush.

За последние несколько лет НБА получала много негативной критики по поводу назначаемых за незначительные нарушения технических фолах. Джейсон Тейтум — один из лидеров по таким нарушениям.

Лига взимает $ 2000 за первые пять технических фолов, далее по $ 3000 за каждый фол, с 10-го уже по $ 4000, а после 16-го штраф составляет $ 5000 плюс дисквалификацию на одну игру.