Полное видео дуэли Стефена Карри и Сабрины Ионеску на Матче звёзд НБА — 2024

Опубликовано полное видео трёхочковой дуэли разыгрывающей «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Соревнование выиграл игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, он набрал 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков. Она начала дуэль лучше Карри, но вторую половину своей серии провела чуть слабее. При этом Сабрина набрала столько же очков, сколько и победитель традиционного конкурса трёхочковых бросков игрок «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.