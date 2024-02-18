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Опубликовано видео как Маккланг прыгает через Шака в конкурсе данков на Матче звёзд НБА

Опубликовано видео выступления представителя Лиги развития НБА Мэка Маккланга в конкурсе слэм-данков в рамках звёздного уикенда НБА 2024 года. Выигравший этот конкурс Маккланг забил сверху, перепрыгнув через Шакила О'Нила. Рост О'Нила — 216 см, рост Маккланга — 188 см.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В финальном раунде Маккланг набрал больше баллов, чем Джейлен Браун. На более ранней стадии из конкурса выбыли Хайме Хакес и Джейкоб Топпин. Мэк во второй раз подряд выиграл данк-контест.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.