«Мы не сникнем после пары побед». Эдвардс — об амбициях «Миннесоты»

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сделал громкое заявление, согласно которому лидерство его команды на Западе — это не случайность и «Миннесота» в дальнейшем не свалится вниз.

«Мы пытаемся громко заявить о себе. Мы хотим, чтобы лига и весь мир знали, что мы не просто команда, которая может выиграть пару игр в регулярном сезоне, а затем сникнуть. Мы точно останемся на этом уровне», — приводит слова Эдвардса Clutch Points на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Энтони Эдвардс назвал себя лучшим игроком НБА на данный момент. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата он в среднем набирает 26,3 очка, делает 5,2 подбора и 5,3 передачи за игру и входит в топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN.