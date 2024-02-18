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«Мы не сникнем после пары побед». Эдвардс — об амбициях «Миннесоты»

«Мы не сникнем после пары побед». Эдвардс — об амбициях «Миннесоты»
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сделал громкое заявление, согласно которому лидерство его команды на Западе — это не случайность и «Миннесота» в дальнейшем не свалится вниз.

«Мы пытаемся громко заявить о себе. Мы хотим, чтобы лига и весь мир знали, что мы не просто команда, которая может выиграть пару игр в регулярном сезоне, а затем сникнуть. Мы точно останемся на этом уровне», — приводит слова Эдвардса Clutch Points на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Энтони Эдвардс назвал себя лучшим игроком НБА на данный момент. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата он в среднем набирает 26,3 очка, делает 5,2 подбора и 5,3 передачи за игру и входит в топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN.

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