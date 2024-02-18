Джейлен Браун: в эту медиаэпоху некоторые игроки боятся превратиться в мем

Защитник команды «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился своими эмоциями после конкурса данков, прошедшего в рамках Уикенда всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, что в эту медиаэпоху некоторые игроки боятся превратиться в мем или что-то в этом роде. Я хотел выйти и повеселиться. Это то, что я и сделал», — приводит слова Брауна журналист Шейн Янг в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в рамках конкурса игрок «Бостона» дошёл до финального раунда, где уступил баскетболисту G-лиги Мэку Макклангу. На более ранней стадии из конкурса выбыли защитник «Майами Хит» Хайме Хакес-младший и форвард «Нью-Йорк Никс» Джейкоб Топпин.

В нынешнем сезоне НБА Джейлен Браун принял участие в 50 матчах за «Бостон Селтикс», набирая в среднем за игру 22 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи.