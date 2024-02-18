«Я не отказалась сразиться с лучшим снайпером в истории». Ионеску — после дуэли с Карри

Сабрина Ионеску заявила, что её дуэль со Стефеном Карри должна продемонстрировать подрастающему поколению, что не стоит бояться бросать и принимать вызовы.

«Я не отказалась от вызова и сразилась с лучшим снайпером, которого когда-либо видела эта игра. И я бросала с линии НБА, чтобы показать всем этим маленьким детям, что не нужно бояться делать то, чего раньше никто никогда не делал», — приводит слова Сабрины Ионеску ведущая NBA Today Малика Эндрюс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Соревнование, проходившее в рамках Матча звёзд НБА, выиграл баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало игры — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого события.