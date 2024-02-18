Уорти: никогда не думал, что увижу большего убийцу, чем Джордан, пока не появился Коби

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти сравнил легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Я никогда не думал, что увижу большего убийцу, чем Майкл Джордан, пока не появился Коби. Майклу было наплевать на всех, но у него были хобби — гольф, бейсбол. У Коби хобби не было. Его хобби — убивать тебя на площадке», — приводит слова Уорти Sports Illustrated.

Брайант на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, дважды признавался MVP финала, а также стал самым ценным игроком сезона в 2008 году. В составе сборной США Коби завоевал две золотых медали Олимпийских игр.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.