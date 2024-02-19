«Это добавило волнения». Карри — об успешном старте Ионеску в в трёхочковой дуэле

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу выступления Сабрины Ионеску в трёхочковой дуэле в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Конечно, я видел первую стойку. Думаю, она попала первые шесть, а может, и семь бросков. У меня сразу всплыли воспоминания о том, как я видел это летом.

Это добавило волнения, конечно, я хотел хорошо начать, поймать ритм. К счастью, я попал достаточно мячей для победы. Но это было прекрасно, отличное шоу, отличное развлечение, отличные попадания с обеих сторон, и потрясающие 70 секунд хороших бросков», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Соревнование выиграл игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, он набрал 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков. Она начала дуэль лучше Карри, но вторую половину своей серии провела чуть слабее. При этом Сабрина набрала столько же очков, сколько и победитель традиционного конкурса трёхочковых бросков игрок «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард.