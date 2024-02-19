Леброн Джеймс отреагировал на слухи о своём уходе из «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Я — игрок «Лейкерс», я счастлив в команде и всегда так чувствовал себя все шесть лет в клубе. Надеюсь, так же и продолжится», — приводит журналист слова Джеймса Дэйв Макменамин в соцсетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис к настоящему моменту принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 12 подборов и отдавал 3,9 передачи. В недавнем матче с «Детройт Пистонс» (125:111) он набрал 20 очков, сделал 14 подборов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в дедлайн НБА с предложением по обмену Леброна к «Лейкерс» обращался «Голден Стэйт Уорриорз». Недавно разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые прокомментировал эту новость.