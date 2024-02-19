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50 очков Карла-Энтони Таунса не помогли Западу обыграть Восток на Матче звёзд НБА

50 очков Карла-Энтони Таунса не помогли Западу обыграть Восток на Матче звёзд НБА
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Сегодня, 19 февраля, состоялся матч всех звёзд НБА, где встретились между собой команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча центровой Запада Карл-Энтони Таунс. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Шей Гилджес-Александер отметился 31 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач. Защитник Джейлен Браун отметился 36 очками, восемью подборами и тремя передачами. Также больше 30 очков набрал Тайриз Халибёртон (32).

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