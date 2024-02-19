«Там даже гулять нельзя». Баркли считает, что не надо проводить Матч звёзд в Сан-Франциско

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли раскритиковал место проведения звёздного уикенда НБА в 2025 году. 74-й Матч всех звёзд НБА пройдёт в «Чейз-центре» (Сан-Франциско), где играет команда «Голден Стэйт Уорриорз».

«У вас есть шанс замёрзнуть или оказаться рядом с кучкой бездомных мошенников в Сан-Франциско… Никто не любит этот город! Там даже погулять нельзя», — сказал Баркли в эфире одного из американских шоу.

Напомним, «Голден Стэйт» с 1966 по 2019 год выступал на «Оракл-арене» в Окленде, но затем переехал в «Чейз-центр». Вместимость арены в Сан-Франциско составляет 18 064 зрителя.

Материалы по теме Матч всех звёзд НБА — 2025 пройдёт в Сан-Франциско

Ранее Баркли в очередной раз резко раскритиковал известного спортивного обозревателя и эксперта Скипа Бэйлесса.