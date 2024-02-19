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Грин посоветовал владельцу «Уорриорз» не включать Кумингу в сделку по Леброну Джеймсу

Грин посоветовал владельцу «Уорриорз» не включать Кумингу в сделку по Леброну Джеймсу
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, что он посоветовал владельцу команды Джо Лэйкобу не включать Жонатана Кумингу в сделку по обмену на Леброна Джеймса.

«Когда я разговаривал с Джо Лэйкобом по телефону и мы обсуждали возможный пакет обмена для Леброна, я сказал: «Если они захотят включить в сделку Кумингу, ответ должен быть отрицательным», — сказал Грин в одном из шоу во время Матча всех звёзд НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Куминга к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 15,5 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,9 передачи.

«Голден Стэйт» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 27 побед при 26 поражениях.

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