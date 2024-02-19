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Баркли: Дюрант — ведомый, а не лидер. Он доказал это во всех командах, в которых побывал

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли высказался по поводу звёздного игрока «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Кевин — ведомый. Он не лидер. Он доказал это во всех командах, в которых побывал», — приводит слова Грина NBA Central.

Напомним, Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», при этом Кевин дважды становился самым ценным игроком (MVP) финальной серии.

В этом сезоню Дюрант принял участие в 48 матчах. Его средние показатели — 28,8 очка, 6,6 подбора и 5,7 передачи.

Ранее Дюрант назвал игроков, которые, по его мнению, будут действующими лицами НБА после ухода звёзд из его поколения.

Мнение Дюранта: Дюрант назвал действующих лиц НБА после ухода звёзд его поколения

Кевин Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бол Бола: