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Леброн Джеймс одной фразой отреагировал на отсутствие борьбы в Матче всех звёзд

Леброн Джеймс одной фразой отреагировал на отсутствие борьбы в Матче всех звёзд
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу отсутствия борьбы в Матче всех звёзд НБА.

«Я думаю, это то, что нам нужно выяснить», — сказал Джеймс после матча.

Напомним, сегодня, 19 февраля, состоялся Матч всех звёзд НБА, где встретились между собой команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча стал центровой Запада Карл-Энтони Таунс. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.

Ранее защитник команды «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу Матча всех звёзд НБА.

Мнение Тейтума:
Браун: надеюсь, с годами Матч звёзд снова станет тем, что хотят видеть фанаты

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса:

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