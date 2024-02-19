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Джейсон Тейтум рад, что Матч всех звёзд НБА вернулся к старому формату

Джейсон Тейтум рад, что Матч всех звёзд НБА вернулся к старому формату
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу того, что Матч всех звёзд НБА вернулся к старому формату, когда команда Западной конференции встречается с командой Востока.

«Мне это нравится. Короткие представления, не надо выходить на сцену. Я определённо фанат этого. Это был мой первый Матч всех звёзд в формате «Восток против Запада». Это то, на чём я вырос, поэтому мне понравилось. Честно говоря, в этом году мне понравилось больше. Это была обычная игра, перерыв был немного короче, и представления были намного короче», — приводит слова Тейтума Clutch Points.

Напомним, сегодня, 19 февраля, состоялся Матч всех звёзд НБА, где встретились между собой команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

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