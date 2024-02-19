Леброн Джеймс назвал члена Зала славы баскетбола, которым он восхищается

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как он относится к члену Зала славы баскетбола и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1971 года Оскару Робертсону.

«Если кто-то знает о моей истории, то этот человек в курсе, как я сильно восхищаюсь Биг Оу (Оскаром Робертсоном) — не только за его вклад в игру, но и за то, за что он выступал вне площадки. У нас всегда были действительно классные взаимоотношения», — приводит слова Джеймса Indianapolis Star.

Отметим, что Оскар Робертсон занимает второе место в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов — 181. Леброн Джеймс, располагающийся на четвёртом месте, на своём счету имеет 107 трипл-даблов — столько же, сколько и Джейсон Кидд, который на данный момент является тренером «Даллас Маверикс».