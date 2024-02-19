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Стефен Карри ответил на вопрос, близок ли он к окончанию карьеры

Стефен Карри ответил на вопрос, близок ли он к окончанию карьеры
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос журналистов о том, близок ли он к выходу на пенсию.

«Я постоянно думаю об этом, но мысли останавливаются, потому что нужно готовиться к следующей игре, и есть рутина и цикл, в котором ты принимаешь участие прямо сейчас. В конце концов, наступит момент, когда ты проснёшься, и твоё тело и твой разум скажут тебе, что пора, но я не думаю, что я близок к этому», — приводит слова Карри Clutch Points.

На днях Стефен Карри сразился с Сабриной Ионеску в трёхочковой дуэли в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Соревнование выиграл игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, он набрал 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков.

Статистический факт:
Ионеску против Карри набрала столько же очков, сколько и победитель трёхочковых бросков
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