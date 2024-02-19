Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Халибёртон эффектно начал Матч звёзд НБА, реализовав пять трёхочковых подряд

Халибёртон эффектно начал Матч звёзд НБА, реализовав пять трёхочковых подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США, штат Индиана).

Халибёртон, представлявший сборную Востока, за первые четыре минуты встречи реализовал пять трёхочковых подряд. Примечательно, что игроки сборной Запада суммарно попали столько же трёхочковых бросков за этот период.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тайриз, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 15 с игры, где 10 из 14 — трёхочковые), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам составил «+16».

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
211 : 186
Сборная Запада
Сборная Востока: Лиллард - 39, Браун - 36, Халибёртон - 32, Адетокунбо - 23, Тейтум - 20, Барнс - 16, Брансон - 12, Макси - 10, Митчелл - 9, Банкеро - 6, Янг - 5, Адебайо - 3
Сборная Запада: Таунс - 50, Гилджес-Александер - 31, Дюрант - 18, Карри - 16, Букер - 15, Джордж - 13, Йокич - 13, Джеймс - 8, Дончич - 7, Дэвис - 6, Леонард - 5, Эдвардс - 4
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android