Халибёртон эффектно начал Матч звёзд НБА, реализовав пять трёхочковых подряд

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США, штат Индиана).

Халибёртон, представлявший сборную Востока, за первые четыре минуты встречи реализовал пять трёхочковых подряд. Примечательно, что игроки сборной Запада суммарно попали столько же трёхочковых бросков за этот период.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тайриз, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 15 с игры, где 10 из 14 — трёхочковые), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам составил «+16».