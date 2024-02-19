Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс из-за Матча всех звёзд может пропустить игру с «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс из-за Матча всех звёзд может пропустить игру с «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что его участие в Матче всех звёзд может повлиять на вероятность того, что он сыграет в игре с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Возможно, повлияет. Это зависит от процесса восстановления. Посмотрим. Я чувствую себя хорошо. Я определённо не собирался слишком сильно нагружать себя в сегодняшней игре в физическом плане. Я хочу постараться быть настолько здоровым, насколько это возможно.

Да, в последние несколько дней я прошёл курс лечения, пытаясь вернуть лодыжку в то состояние, когда я буду уверен, что смогу закончить последнюю треть сезона. Завтра я собираюсь пройти ещё несколько курсов лечения, потому что на этой неделе у нас тоже довольно много дней без игр», — приводит слова Джеймса ESPN.

Джеймс — об ОИ-2024:
Леброн Джеймс рассказал, готов ли он выступать за олимпийскую сборную в Париже
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android