Леброн Джеймс из-за Матча всех звёзд может пропустить игру с «Голден Стэйт»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что его участие в Матче всех звёзд может повлиять на вероятность того, что он сыграет в игре с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Возможно, повлияет. Это зависит от процесса восстановления. Посмотрим. Я чувствую себя хорошо. Я определённо не собирался слишком сильно нагружать себя в сегодняшней игре в физическом плане. Я хочу постараться быть настолько здоровым, насколько это возможно.

Да, в последние несколько дней я прошёл курс лечения, пытаясь вернуть лодыжку в то состояние, когда я буду уверен, что смогу закончить последнюю треть сезона. Завтра я собираюсь пройти ещё несколько курсов лечения, потому что на этой неделе у нас тоже довольно много дней без игр», — приводит слова Джеймса ESPN.