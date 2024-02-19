Леброн высказался об оставшейся карьере в НБА, назвав команду, где хотел бы её закончить

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о своей профессиональной карьере. По словам Леброна, в настоящий момент он не знает, сколько сезонов в НБА ему ещё предстоит провести. Также лидер калифорнийской команды признался, что хотел бы завершить карьеру в её составе.

«Я ещё не рассчитал, сколько сезонов мне осталось. Знаю, что их не так много. Но я часть «Лейкерс». Я был очень счастлив быть игроком «Лейкерс» последние шесть лет, и надеюсь, так и останется… Не знаю, чем это закончится, но это всё-таки закончится», — сказал Леброн на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.