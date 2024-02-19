Эдвардс: НБА не может сделать что-то, чтобы МВЗ стал более конкурентоспособным

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал отсутствие конкурентоспособности во время Матчей всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для меня это матч с участием звёзд, поэтому не думаю, что когда-нибудь я буду относиться к нему как к суперконкурентному соревнованию. Это всегда весело. Не думаю, что они [лига] могут сделать что-то, чтобы это стало более конкурентоспособным. Это своего рода перерыв. Не думаю, что кто-то захочет соревноваться, приезжая сюда», — приводит слова Эдвардса The Athletic.

Ранее Эдвардс высказался о своём партнёре по команде, центровом Карле-Энтони Таунсе, набравшем в минувшем Матче всех звёзд 50 очков. Помимо 50 очков, Таунс также добавил восемь подборов и три результативные передачи.