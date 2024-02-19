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ESPN: «Бруклин» уволил главного тренера Жака Вона

ESPN: «Бруклин» уволил главного тренера Жака Вона
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» сегодня, 19 февраля, приняло решение об увольнении главного тренера команды американца Жака Вона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Жаку Вону 49 лет. Американец является бывшим профессиональным игроком и чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» в 2007 году. После завершения карьеры баскетболиста перешёл на тренерскую работу и с 2020 по 2022 год исполнял в «Бруклин Нетс» обязанности ассистента. Был назначен на должность главного тренера в ноябре 2022 года.

Напомним, в настоящий момент после 54 игр «Бруклин» занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА. В своём последнем матче «Нетс» разгромно уступили «Бостон Селтикс» (86:136).

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