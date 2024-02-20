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В «Бруклине» прокомментировали увольнение Жака Вона с поста главного тренера

В «Бруклине» прокомментировали увольнение Жака Вона с поста главного тренера
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Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал увольнение Жака Вона с поста главного тренера нью-йоркской команды. Отметим, что под руководством Вона «Бруклин» одержал 64 победы и потерпел 65 поражений в течение двух сезонов.

«Это было невероятно трудное решение, но мы считаем, что оно отвечает интересам команды в будущем. Жак представлял эту организацию с образцовым характером и классом на протяжении последних восьми лет.

Постоянный позитив и страсть, которые он ежедневно вливал в нашу команду, останутся с игроками и персоналом, с которыми он общался на протяжении всего своего пребывания в должности.

Мы благодарим Жака за всё что он сделал для «Нетс» и района Бруклина, и желаем ему, Лоре и их семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Маркса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер в своих социальных сетях.

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