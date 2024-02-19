Йокич составил идеальную европейскую стартовую пятёрку, не включив Адетокунбо

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич составил идеальную европейскую стартовую пятёрку.

«Лука [Дончич], оба Богдановича, [Дарио] Шарич и [Никола] Вучевич», — сказал Йокич на пресс-конференции, посвящённой уикенду Матча всех звёзд НБА.

Ранее Йокич раскритиковал выступление Дончича в Матче всех звёзд НБА.

Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.