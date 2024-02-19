Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич составил идеальную европейскую стартовую пятёрку, не включив Адетокунбо

Йокич составил идеальную европейскую стартовую пятёрку, не включив Адетокунбо
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич составил идеальную европейскую стартовую пятёрку.

«Лука [Дончич], оба Богдановича, [Дарио] Шарич и [Никола] Вучевич», — сказал Йокич на пресс-конференции, посвящённой уикенду Матча всех звёзд НБА.

Ранее Йокич раскритиковал выступление Дончича в Матче всех звёзд НБА.

Материалы по теме
«Дончич ужасен, хуже меня». Никола Йокич — об игре Луки на Матче звёзд НБА

Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android