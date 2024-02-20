Леброн в шутку заявил, что впервые сыграл в Матче всех звёзд в 1968 году

Четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс иронично высказался о своём спортивном долголетии на уикенде Матча всех звёзд.

Так, Джеймс заявил, что впервые сыграл в Матче всех звёзд в 1968 году с Уилтом Чемберленом и Бобом Коузи.

«Там был я, Уилт Чемблерлен, Боб Коузи, Доктор Джей. Это был мой первый Матч всех звёзд, кажется, в 1968-м. Ах нет, там был я, Аллен Айверсон, Винс Картер, Коби, Шакил, Тимми Ли, Кевин Гарнетт, все эти парни, и Грант Хилл. Это было чертовски круто», — сказал Джеймс в интервью журналистам.

Напомним, самым результативным игроком Матча всех звёзд — 2024 стал центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.