«Миннесота» продлит контракт с 36-летним ветераном

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» и разыгрывающий Майк Конли достигли соглашения по поводу продления контракта на два года и общую сумму $ 21 млн. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на агентство 36-летнего баскетболиста CAA Basketball.

Отметим, что Конли выступает за «Миннесоту» с февраля прошлого года, оказавшись в клубе из Миннеаполиса в результате трёхстороннего обмена с участием «Юты Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Конли был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2007 года под общим четвёртым номером «Мемфис Гриззлиз», где защитник провёл первые 12 сезонов.

В нынешнем сезоне Майк Конли принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 10,6 очка, 6,4 результативные передачи и 2,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,4, трёхочковых — 44,2. На данный момент «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции с 39 победами при 16 поражениях.