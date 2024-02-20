Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Букер: в моё время трудно было набрать 70 очков, теперь это многим позволительно

Букер: в моё время трудно было набрать 70 очков, теперь это многим позволительно
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу частых индивидуальных выступлений, когда игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирает в матчах как минимум 70 очков. Сам Букер набирал 70 очков в 2017 году против «Бостон Селтикс».

«В моё время трудно было набрать 70 очков, теперь это многим позволительно. Люди набирают очки на самом высоком уровне, талант находится на рекордно высоком уровне. С развитием игры игроки становятся всё лучше и лучше», — заявил Букер во время пресс-конференции в рамках звёздного уикенда НБА.

Отметим, что в нынешнем сезоне НБА только двое игроков набирали в играх как минимум 70 очков — это делали центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Примечательно, что и Эмбиид, и Дончич набрали 70+ очков в играх в течение января 2024 года.

Сейчас читают:
«Я скучаю по защите». Неужели бум результативности в НБА — из-за отсутствия обороны?
«Я скучаю по защите». Неужели бум результативности в НБА — из-за отсутствия обороны?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android