Букер: в моё время трудно было набрать 70 очков, теперь это многим позволительно

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу частых индивидуальных выступлений, когда игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирает в матчах как минимум 70 очков. Сам Букер набирал 70 очков в 2017 году против «Бостон Селтикс».

«В моё время трудно было набрать 70 очков, теперь это многим позволительно. Люди набирают очки на самом высоком уровне, талант находится на рекордно высоком уровне. С развитием игры игроки становятся всё лучше и лучше», — заявил Букер во время пресс-конференции в рамках звёздного уикенда НБА.

Отметим, что в нынешнем сезоне НБА только двое игроков набирали в играх как минимум 70 очков — это делали центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Примечательно, что и Эмбиид, и Дончич набрали 70+ очков в играх в течение января 2024 года.