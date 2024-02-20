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Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по поражениям в МВЗ

Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по поражениям в МВЗ
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся вчера, 19 февраля. Победу одержала сборная Востока со счётом 211:186.

Джеймс, представлявший сборную Запада, в общей сложности провёл на площадке 14 минут, набрав суммарно восемь очков (4 из 10 с игры), четыре подбора и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-13». На счету Джеймса также одна совершённая потеря.

Таким образом, Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству проигрышей в Матчах всех звёзд — 10. Отметим, что в список с наибольшими поражениями также входят Карим Абдул-Джаббар (9), Кевин Гарнетт (8), Мэджик Джонсон (8) и Уилт Чемберлен (8).

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