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Инсайдер предположил, каким образом возможно повысить конкурентоспособность на МВЗ НБА

Инсайдер предположил, каким образом возможно повысить конкурентоспособность на МВЗ НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что только денежное вознаграждение баскетболистам способствую увеличению конкурентоспособности во время Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Выпишите чек. У них [игроков] очень мало стимулов меняться, получая удовольствие и не особо вспотев», — заявил Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Вчера, 19 февраля, прошёл матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. По итогу встречи со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции. Примечательно, что это была самая результативная игра в истории Матчей всех звёзд.

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