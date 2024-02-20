Инсайдер предположил, каким образом возможно повысить конкурентоспособность на МВЗ НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что только денежное вознаграждение баскетболистам способствую увеличению конкурентоспособности во время Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Выпишите чек. У них [игроков] очень мало стимулов меняться, получая удовольствие и не особо вспотев», — заявил Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Вчера, 19 февраля, прошёл матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. По итогу встречи со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции. Примечательно, что это была самая результативная игра в истории Матчей всех звёзд.