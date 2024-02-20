Адетокунбо объяснил, почему он не смотрит баскетбольные матчи с участием соперников

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не смотрит матчи с участием соперников. Адетокунбо признался, что он предпочитает не знать, с кем ему предстоит сражаться на баскетбольной площадке.

«Вообще, я не смотрю баскетбольные матчи. Я люблю, когда иду на игру и понятия не имею, с кем я играю и чем они занимаются», — заявил Адетокунбо во время пресс-конференции в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 30,8 очка, 11,2 подбора и 6,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,6, трёхочковых — 25,5. На данный момент «Бакс» занимают третье место на Востоке (35-21).