Кевин Дюрант: я не такой харизматичный, я не подхожу для телевидения

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант предположил, почему средства массовой информации считают, что он не является лидером по натуре. По мнению Дюранта, это связано с отсутствием у него харизмы как таковой.

«Я не такой харизматичный, как мои сверстники. Я не подхожу для телевидения. Ты должен продавать то, что делаешь. Я не чувствую, что мне это нужно», — заявил Дюрант в рамках очередного выпуска Boardroom.

В нынешнем сезоне форвард «Финикса» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 28,2 очка, 6,6 подбора и 5,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 44,3. На данный момент «Финикс» занимает пятое место на Западе (33-22).