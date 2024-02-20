Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае стоит опасаться «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что в случае, если Клэй Томпсон начнёт хорошо попадать броски, а Жонатан Куминга и Стефен Карри продолжат показывать нынешний уровень игры, «Голден Стэйт Уорриорз» станет опасен для оппонентов.

«Жонатан Куминга повысил свой уровень игры. В обороне [«Уорриорз»] действительно усилились. Если Клэй Томпсон снова найдёт свой бросок, а Стеф Карри будет играть так, как он играет, это изменит всё», — заявил Смит в эфире на ESPN.

Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Располагающийся на девятом месте «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет в своём активе 30 побед при 26 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут как раз с «озёрниками» в пятницу, 23 февраля.