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Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае стоит опасаться «Голден Стэйт»

Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае стоит опасаться «Голден Стэйт»
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что в случае, если Клэй Томпсон начнёт хорошо попадать броски, а Жонатан Куминга и Стефен Карри продолжат показывать нынешний уровень игры, «Голден Стэйт Уорриорз» станет опасен для оппонентов.

«Жонатан Куминга повысил свой уровень игры. В обороне [«Уорриорз»] действительно усилились. Если Клэй Томпсон снова найдёт свой бросок, а Стеф Карри будет играть так, как он играет, это изменит всё», — заявил Смит в эфире на ESPN.

Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Располагающийся на девятом месте «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет в своём активе 30 побед при 26 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут как раз с «озёрниками» в пятницу, 23 февраля.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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