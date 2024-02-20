Карри высказался по поводу 10-го Матча всех звёзд НБА, в котором он принял участие

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал очередное попадание на Матч всех звёзд НБА, которое стало для него 10-м в карьере.

«Моё 10-е участие в Матче всех звёзд напоминает о том, что это не будет существовать вечно… Это напоминание о том, как трудно каждый год попадать на Матч всех звёзд. Но я чувствую, что у меня есть ещё немного сил», — приводит слова Карри Clutch Points.

На днях Стефен Карри сразился с Сабриной Ионеску в трёхочковой дуэли в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Соревнование выиграл игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, он набрал 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков.