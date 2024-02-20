Дрэймонд Грин: не думаю, что Тейтум получит MVP, пока не выиграет чемпионат

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу звёздного игрока «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Я не думаю, что Джейсон Тейтум получит MVP, пока не выиграет свой первый чемпионат… Его почти наказывают за то, что он добился такого успеха в команде в начале своей карьеры. Он дошёл до финала конференции за первые пять лет или что-то в этом роде. Я считаю, что это несправедливо», — приводит слова Грина NBA Central.

Тейтум начал профессиональную карьеру в «Селтикс» в 2017 году и с тех пор выступает только за «кельтов». За это время он помог «Бостону» четыре раза выйти в финал Восточной конференции и один раз — в финал НБА 2022 года. Тейтум трижды входил в состав команд Матча всех звёзд.