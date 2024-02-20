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Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку из лучших действующих игроков НБА

Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку из лучших действующих игроков НБА
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку из лучших действующих игроков НБА.

Стартовая пятёрка Дэмьена Лилларда:

  • Дэмьен Лиллард.
  • Стефен Карри.
  • Леброн Джеймс.
  • Кевин Дюрант.
  • Бэм Адебайо.

Напомним, в минувшие выходные Лиллард принял участие в конкурсе трёхочковых бросков и Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США).

Примечательно, что Лиллард стал победителем конкурса лучших исполнителей бросков из-за дуги, набрав в финальном раунде 26 очков, а также самым ценным игроком (MVP) главного мероприятия — Матча всех звёзд лиги, где 33-летний баскетболист отметился 39 набранными очками.

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