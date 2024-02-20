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Кириленко: Вембаньяма может стать игроком топ-10 в истории НБА

Кириленко: Вембаньяма может стать игроком топ-10 в истории НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о французском баскетболисте «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«На мой взгляд, это крутейший игрок. Я думаю, что через два-три года, при отсутствии травм, он будет ключевым игроком для НБА, топ-10 за всю историю. Он сейчас при лимитированном количестве времени выдаёт сумасшедшую статистику, и это в свой первый год. Он ещё достаточно сыроват, видно, где можно прибавлять, плюс на него не играют ещё толком», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

20-летний игрок проводит первый сезон в НБА. Он набирает 20,5 очка, 10,0 подбора, 3,2 передачи и 3,2 блок-шота в среднем за матч.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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