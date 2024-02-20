Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко рассказал, за какую команду НБА хотел бы сейчас сыграть

Кириленко рассказал, за какую команду НБА хотел бы сейчас сыграть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, за какую действующую команду НБА хотел бы сыграть, если бы находился в своей лучшей форме.

«Если бы я сейчас был в прайме, какая бы у меня была роль и статистика? Я думаю, что плюс-минус всё то же самое было бы, может, быть статистика на 15-20% была бы повыше, потому что просто сама игра изменилась. Сейчас очень много факторов, которые помогают набирать очки и ускоряют игру.

В какой команде хотел бы сыграть? Если по стилю игры, а не по каким-то другим факторам, мне бы самому было интереснее поиграть в «Денвере». Просто потому, что там есть движение мяча. И когда главный игрок постоянно задействует всех остальных, очень приятно играть в такой атмосфере. Ты знаешь, что, если ты открыт — тебе прилетит этот мяч. Мне было бы удобно играть в таком бегущем стиле», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч». Интервью с Андреем Кириленко
Эксклюзив
«Хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч». Интервью с Андреем Кириленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android