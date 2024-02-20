Кириленко рассказал, за какую команду НБА хотел бы сейчас сыграть

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, за какую действующую команду НБА хотел бы сыграть, если бы находился в своей лучшей форме.

«Если бы я сейчас был в прайме, какая бы у меня была роль и статистика? Я думаю, что плюс-минус всё то же самое было бы, может, быть статистика на 15-20% была бы повыше, потому что просто сама игра изменилась. Сейчас очень много факторов, которые помогают набирать очки и ускоряют игру.

В какой команде хотел бы сыграть? Если по стилю игры, а не по каким-то другим факторам, мне бы самому было интереснее поиграть в «Денвере». Просто потому, что там есть движение мяча. И когда главный игрок постоянно задействует всех остальных, очень приятно играть в такой атмосфере. Ты знаешь, что, если ты открыт — тебе прилетит этот мяч. Мне было бы удобно играть в таком бегущем стиле», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».