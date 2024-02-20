Сын Майкла Джордана намекнул на примирение с Ларсой Пиппен

Маркус Джордан, сын легендарного баскетболиста Майкла Джордана, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на примирение с Ларсой Пиппен.

Маркус опубликовал совместное фото из самолёта, которое сопроводил подписью «Спящая красавица Ларса Пиппен». Ранее сообщалось, что Ларса и Маркус расстались.

Отметим, что Маркус Джордан также заявлял, что в будущем он и Ларса планируют пожениться. Более того, он собирается сделать своего отца шафером на собственной свадьбе — такая традиция существует в их семье.

Напомним, в 2021 году Ларса Пиппен развелась с экс-баскетболистом «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном. В августе этого года 51-летняя Ларса призналась, что она состоит в отношениях с 32-летним Маркусом Джорданом.