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Сын Майкла Джордана намекнул на примирение с Ларсой Пиппен

Сын Майкла Джордана намекнул на примирение с Ларсой Пиппен
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Маркус Джордан, сын легендарного баскетболиста Майкла Джордана, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на примирение с Ларсой Пиппен.

Маркус опубликовал совместное фото из самолёта, которое сопроводил подписью «Спящая красавица Ларса Пиппен». Ранее сообщалось, что Ларса и Маркус расстались.

Отметим, что Маркус Джордан также заявлял, что в будущем он и Ларса планируют пожениться. Более того, он собирается сделать своего отца шафером на собственной свадьбе — такая традиция существует в их семье.

Напомним, в 2021 году Ларса Пиппен развелась с экс-баскетболистом «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном. В августе этого года 51-летняя Ларса призналась, что она состоит в отношениях с 32-летним Маркусом Джорданом.

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