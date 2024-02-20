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Стала известна причина, по которой Уилл Бартон покинул ЦСКА

Стала известна причина, по которой Уилл Бартон покинул ЦСКА
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Американский баскетболист Уилл Бартон покинул ЦСКА по причине того, что он не смог пройти медкомиссию. Баскетболист уже вернулся в США. Отмечается, что армейцы продолжают работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера.

Отметим, что Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года, но не сыграл за московский клуб ни единого матча.

ЦСКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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