Стала известна причина, по которой Уилл Бартон покинул ЦСКА

Американский баскетболист Уилл Бартон покинул ЦСКА по причине того, что он не смог пройти медкомиссию. Баскетболист уже вернулся в США. Отмечается, что армейцы продолжают работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера.

Отметим, что Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года, но не сыграл за московский клуб ни единого матча.

ЦСКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.