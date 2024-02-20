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Чемпион Евролиги и Единой лиги Воронцевич высказался об отсутствии международных турниров

Чемпион Евролиги и Единой лиги Воронцевич высказался об отсутствии международных турниров
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич, который является многократным победителем Единой лиги и Евролиги в составе московского ЦСКА, прокомментировал тот факт, что молодые игроки не получают достаточного опыта в связи с отсутствием международных турниров.

«Сейчас российские баскетболисты лишены возможности выступать в международных турнирах. Какой совет могу дать молодым ребятам — как это переживать и где искать мотивацию? У каждого своя мотивация. Хочется, чтобы были все позлее, с большим упорством подходили к делу.

Без Евролиги, еврокубков и международных турниров сборных у ребят нет возможности получать тот бесценный опыт, который получали мы долгие годы. При этом не стал бы говорить, что у нас нет хороших молодых игроков, у нас много талантливых ребят. Хочется, чтобы их становилось ещё больше», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

В матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги «Нижний Новгород» уступил московской МБА со счётом 50:68. Клуб из Нижнего Новгорода с Воронцевичем в составе занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы Б.

Единая лига ВТБ . Группа Б
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
50 : 68
МБА
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 21, Чадов - 6, Беленицкий - 5, Гафуров - 5, Стребков - 4, Понкрашов - 3, Новакович - 3, Бабурин - 3, Воронцов, Ганькевич, Ивлев, Воронцевич
МБА: Касаткин - 15, Трушкин - 11, Лопатин - 10, Коновалов - 8, Барашков - 7, Хоменко - 6, Исмаилов - 5, Воронов - 4, Минченко - 2, Голдырев, Валиев
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