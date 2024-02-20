Чемпион Евролиги и Единой лиги Воронцевич высказался об отсутствии международных турниров

Форвард «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич, который является многократным победителем Единой лиги и Евролиги в составе московского ЦСКА, прокомментировал тот факт, что молодые игроки не получают достаточного опыта в связи с отсутствием международных турниров.

«Сейчас российские баскетболисты лишены возможности выступать в международных турнирах. Какой совет могу дать молодым ребятам — как это переживать и где искать мотивацию? У каждого своя мотивация. Хочется, чтобы были все позлее, с большим упорством подходили к делу.

Без Евролиги, еврокубков и международных турниров сборных у ребят нет возможности получать тот бесценный опыт, который получали мы долгие годы. При этом не стал бы говорить, что у нас нет хороших молодых игроков, у нас много талантливых ребят. Хочется, чтобы их становилось ещё больше», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

В матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги «Нижний Новгород» уступил московской МБА со счётом 50:68. Клуб из Нижнего Новгорода с Воронцевичем в составе занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы Б.