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Инсайдер назвал истинную причину увольнения Жака Вона из «Бруклина»

Инсайдер назвал истинную причину увольнения Жака Вона из «Бруклина»
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Известный журналист в НБА Иэн Бэгли со ссылкой на SNY рассказал истинную причину увольнения Жака Вона с поста главного тренера «Бруклин Нетс».

«Несколько игроков потеряли доверие к Вону на фоне проблемных результатов у «Бруклина». У некоторых игроков были опасения, что Жак может помешать им заполучить топ-игрока».

Жаку Вону 49 лет. Американец является бывшим профессиональным игроком и чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» в 2007 году. После завершения карьеры баскетболиста перешёл на тренерскую работу и с 2020 по 2022 год исполнял в «Бруклин Нетс» обязанности ассистента. Был назначен на должность главного тренера в ноябре 2022 года.

Напомним, в настоящий момент после 54 игр «Бруклин» занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА. Команда из Нью-Йорка победила в 21 матче при 23 поражениях. В своём последнем матче «Нетс» разгромно уступили «Бостон Селтикс» (86:136).

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