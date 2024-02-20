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Войнаровски назвал игрока, вокруг которого «Бруклин» будет строить состав

Известный журналист ESPN и баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски в одной из своих социальных сетей поделился планами «Бруклин Нетс» в предстоящем межсезонье НБА.

Согласно информации Войнаровски, клуб из Нью-Йорка планирует сделать Микала Бриджеса лидером клуба и вокруг него полностью перестроить состав.

Напомним, «Бруклин» уволил с поста главного тренера команды Жака Вона. В настоящий момент после 54 игр «Бруклин» занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА. Команда из Нью-Йорка победила в 21 матче при 23 поражениях. В своём последнем матче «Нетс» разгромно уступили «Бостон Селтикс» (86:136).

27-летний Бриджес в нынешнем сезоне за «Бруклин» провёл 54 матча, в среднем забрасывая 21,7 очка, собирая 4,9 подбора и отдавая 3,7 передачи.